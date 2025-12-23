Petro incluye una tributación progresiva en su decreto de emergencia económica para aumentar ingresos

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gustavo Petro aplicará una tributación progresiva como una de las medidas establecidas en el decreto de emergencia económica tras la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento.

Según ha explicado el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Germán Ávila, en una entrevista ofrecida a W Radio, la decisión se dirige a "ampliar los ingresos de las finanzas públicas a través de la tributación", puesto que esta alternativa, frente al incremento del endeudamiento, "permite responder a las obligaciones del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal".

El modelo de tributación progresiva está enfocado a los mayores patrimonios del país. Así aquellos patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones de pesos enfrentarán tarifas del 1%, entre 6.000 y 12.000 millones de pesos tarifas del 2%, entre 12.000 y 100.000 millones tarifas del 3% y por encima del 100.000 tarifas del 5%.

Ávila ha aprovechado su intervención para descartar la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras conocido como 5x1.000, es decir, que por cada 1.000 pesos que se mueven en el sistema financiero, el usuario paga 5 pesos.

A través del decreto de emergencia económica, que generalmente se promulga en casos de aparición de desastres naturales graves, Petro espera recaudar 16,3 billones de pesos (3.676 millones de euros) para hacer frente al déficit fiscal, y completar el presupuesto nacional de 2026, después del desistimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Congreso a principios de diciembre.

En concreto, el Decreto 1390 permitirá al Ejecutivo colombiano "dictar decretos con fuerza de ley" para resolver esta situación durante un período del 30 días, entre los que se encuentra la creación de nuevos impuestos si así se necesita.