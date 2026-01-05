Petro niega cualquier vínculo con el narcotráfico ante la acusación de Trump y lamenta que "hable sin conocer"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Roy De La Cruz - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado "profundamente" este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hable sin conocer" su historia personal, manteniendo que su nombre no ha aparecido "en 50 años" en casos de narcotráfico, y lamentado que el mandatario norteamericano "crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo", tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia", ha defendido Petro en su cuenta en la red social X.

Asimismo, ha asegurado que Trump lo "castiga" por su participación en una protesta propalestina en Nueva York, a la salida de la Asamblea General de Naciones Unidas, un evento en el que también pidió a todos los soldados de Estados Unidos "no apuntar contra la humanidad sus fusiles". "Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad", dijo entonces en una actuación respondida por Washington con la retirada de su pasaporte diplomático.

"Su castigo", ha alegado ahora el dirigente colombiano, "es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario". Por ello, ha lamentado que tal tratamiento "es injusto" y ha argumentado que, "si se quiere saber de la mafia (...) de la cocaína, solo hay que ver los archivos judiciales de Colombia", cuyo control ha atribuido "en gran parte" a su oposición.

En este sentido, ha afirmado que en los archivos de la justicia colombiana, "después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de (la primera dama) Cilia Flores", capturados el sábado por Estados Unidos en una operación militar en Venezuela que incluyó bombardeos en Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

Al hilo, ha instado a Trump a que "no crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo". "Respétenos y lea nuestra historia, (...) No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad", ha concluido.

Sus palabras han llegado en las mismas horas en las que el magnate estadounidense ha señalado que le "suena bien" la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en la víspera en Venezuela.