Petro pide investigar la razón por la que la protección del senador Uribe "fue disminuida extrañamente"

Guterres condena "enérgicamente" el atentado contra el precandidato presidencial y pide una "exhaustiva investigación"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este lunes investigar la razón por la que la protección del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe disminuyó "extrañamente" el día en el que recibió varios impactos de bala durante un mítin en la capital colombiana, Bogotá, atentado por el que se encuentra en "estado crítico".

"Debo informar (de) que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado. De siete a tres personas. Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Petro ha hecho estas declaraciones tras destacar que hasta ahora hay "muchas y diferentes" hipótesis" sobre lo ocurrido, pero ha dicho que no le "gusta" que se use electoralmente este atentado. "He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan que el gobierno no apoye a la clase trabajadora", ha dicho.

Así, ha asegurado que "el mandato entregado del pueblo por mayoría en las elecciones de 2022 es que este es un Gobierno de paz, de la vida, y del cambio en búsqueda de un Estado social de derecho y de justicia social". "Yo permanezco firme, cumpliendo este mandato, lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz, es alcanzar justicia social", ha agregado.

Con todo, ha reiterado que su "cabeza", la de Petro, "ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas, de la nación y del extranjero", asegurando que incluso pidieron al Mossad --la Inteligencia israelí-- que "hiciera una operación de extracción".

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" el atentado contra la vida de Uribe y le ha deseado una "plena recuperación", mientras que ha expresado su solidaridad con su familia y el pueblo colombiano.

"Este deplorable acto de violencia política debe investigarse exhaustivamente y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Las próximas elecciones representan una oportunidad para que los colombianos fortalezcan aún más su democracia mediante un proceso electoral pacífico", ha manifestado.

Uribe fue intervenido de urgencia tras recibir dos disparos por la espalda durante un mitin en el barrio Modelia, al oeste de la capital, y el equipo médico ha indicado que "su situación reviste la máxima gravedad.

Las fuerzas de seguridad colombianas han detenido por el momento a un menor de 15 años, principal sospechoso del ataque, que portaba un arma de fuego tipo pistola Glock. Un total de cuatro agentes, escoltas del senador Uribe, se enfrentan a un procedimiento disciplinario y tendrán que declarar ante la Fiscalía para determinar si hubo irregularidades en el operativo de seguridad.