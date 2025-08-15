Petro pide a Nicaragua que extradite a su exasesor Carlos Ramón González si se encuentra en el país

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido a Nicaragua que extradite al que fuera su director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, implicado en el grave escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"La Justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", ha publicado Petro en su cuenta de la red social X.

Antiguos altos cargos del organismo han denunciado la existencia de contratos irregulares que habrían ido a parar a congresistas para tramitar las reformas del Gobierno. El caso está relacionado con irregularidades en tres contratos de la entidad estatal que suman 92.000 millones de pesos (cerca de 20 millones de euros).

El nombre de González, en principio, aparece en un registro oficial de Nicaragua como solicitante de residencia. El exasesor, destacado operador político, fue vinculado directamente al escándalo tras unas declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Después de ello, la Fiscalía colombiana le imputó los delitos de cohecho por "dar u ofrecer lavado de activos por apropiación en favor de terceros".

La Fiscalía sostiene que González --que abandonó el país sin dar a conocer su destino, según su defensa, por "motivos personales"-- habría desempeñado un papel determinante en la planificación y ejecución de las entregas de dinero, aprovechando su posición y sus conexiones dentro del Gobierno.