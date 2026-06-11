Colombia.- Petro pide a Trump "no intervenir" en la campaña electoral de las presidenciales de Colombia

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andres Moreno - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado a su par en Estados Unidos, Donald Trump, a "no intervenir" en la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que serán celebradas el próximo 21 de junio, fecha en la cual se disputarán la presidencia el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda.

"Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted", ha espetado el inquilino de la Casa de Nariño en un mensaje publicado en redes sociales poco después de que su par estadounidense asegurara que el país latinoamericano contará con la "fuerza" de Washington en caso de que De la Espriella gane la segunda ronda electoral.

Según ha recalcado Petro, "es delito" en Colombia que "dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad" a través de "grandes campañas en inteligencia artificial" o "transformando la mentira en verdad", así como, ha agregado, "está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto".

Así, tras defender que las relaciones entre países no han de construirse "sobre ideologías efímeras" sino "sobre pactos por la vida y la libertad permanentes", el jefe del Ejecutivo sudamericano ha sostenido que "cualquiera que gane" la segunda vuelta electoral "tendrá" que mantener la "amistad de hace más de dos siglos".

DE LA ESPRIELLA AGRADECE EL APOYO DE TRUMP

Al calor de las declaraciones formuladas horas antes por el magnate republicano a través de su red social, donde sostenía que "si Abelardo gana (...) contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor", el aspirante ultraderechista a suceder en el cargo a Gustavo Petro ha querido agradecer el apoyo "irrestricto" de Trump.

"Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos", ha augurado De la Espriella en un mensaje en redes sociales escrito en inglés y español.

Al hilo, defendiendo que ambos países comparten "valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley", el candidato de la ultraderecha ha garantizado que "juntos" librarán una "guerra frontal y sin concesiones" contra "el narcoterrorismo, el crimen organizado y todas las estructuras que amenazan la libertad, la seguridad y el bienestar de ambos pueblos".

"Colombia y Estados Unidos, unidos por la amistad y los principios que nos identifican, son una fuerza indestructible para defender la libertad, derrotar al narcoterrorismo y garantizar la prosperidad de nuestro continente", ha insistido.