Archivo - El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos (archivo) - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia Gustavo Petro ha publicado cuatro certificados emitidos por tribunales de Estados Unidos para argumentar que no tiene "ningún tipo de proceso judicial en curso" en el país norteamericano, tras las sanciones impuestas por Washington contra el político en octubre de 2025 por supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Estos cuatro certificados de circuitos de fiscalías de Estados Unidos en Nueva York, Texas y Florida demuestran que no tengo ningún proceso judicial en curso en Estados Unidos por ningún tipo de delito", ha dicho el exmandatario a través de un mensaje en redes sociales, donde ha adjuntado los citados documentos.

Así, ha argumentado que su citada inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro --conocida como Lista Clinton-- "no es más que por denunciar el genocidio en Gaza en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York hace un año".

La OFAC incluyó a Petro, a la entonces primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en esta lista por supuestos lazos con el narcotráfico, en el marco de las tensiones bilaterales y meses antes de la salida del poder del mandatario, sucedido por Abelardo de la Espriella.

La medida implica que todos sus bienes que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados y deban reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea de su propiedad en un 50% o más también queda bloqueada. También prohíbe las transacciones de ciudadanos estadounidenses o en Estados Unidos que involucren bienes o intereses de las personas designadas.

El propio Petro reclamó "cordialmente" en julio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le retire de esta lista del Departamento del Tesoro, según dijo la Presidencia de Colombia un mes antes de su salida del cargo, si bien la Casa Blanca no se pronunció públicamente sobre el contenido de la conversación, en la que el entonces mandatario colombiano destacó la labor de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.