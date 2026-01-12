Petro rechaza la propuesta del ELN y advierte de acciones miltiares conjuntas con Venezuela

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Li Zijian - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este lunes la propuesta de Acuerdo Nacional planteada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ha advertido de que podría haber acciones militares conjuntas con Venezuela.

"Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar", ha afirmado Petro en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Petro ha recordado las oportunidades anteriores de negociación. "Se ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos. Esa masacre se debió al control de cultivos ilícitos y al control del oro ilícito", ha reprochado.

Así, ha planteado como condiciones para retomar el diálogo que el ELN abandone las economías ilegales, detenga el reclutamiento de menores de edad y devuelva a quienes retiene.

"Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto", ha demandado. Además, pide cesar "todo conflicto con otras organizaciones en proceso de paz con el gobierno".

Sobre las propuestas transformadoras, Petro sostiene que "las comunidades deben recobrar su libertad y diseñar con ellas la transformación progresista del territorio". "Toda transformación se acuerda con sus habitantes", ha remachado.

La guerrilla tiene una implantación más amplia en la región fronteriza entre Venezuela y Colombia y por ello Petro ha planteado que debe impulsarse una zona económica especial agraria e industrial entre Norte de Santander y Táchira.

También se ha referido a la posibilidad de reinserción de los combatientes de la guerrilla. "La reinserción de las bases combatientes se hace a través de grandes cooperativas productivas para sustituir la financiación ilegal de las personas", ha planteado.

A nivel político, ha insistido en su propuesta de Asamblea Constituyente entendida como profundización del texto de 1991 y blindar derechos fundamentales y lograr "un país más justo". "La Constitución de 1991 no se sustituye, se le ponen garras para que se cumplan sus principios y órdenes como la del salario vital", ha remachado.

El ELN ha propuesto este "acuerdo nacional" para superar la "crisis estructural" y el "conflicto social, político y armado" en el país. El ELN ha enmarcado esta propuesta en el contexto de un mundo "convulsionado" por las recientes "agresiones del imperialismo norteamericano", en referencia a la captura por parte de Estados Unidos de presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas.