Petro relaciona último atentado en Antioquia con erradicación de cultivos ilícitos

Archivo - Petro afirma que el último atentado en Antioquia responde a la erradicación de cultivos ilícitos - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 22 Aug (EUROPA PRESS)

Gustavo Petro, presidente de Colombia, atribuyó el reciente ataque en Antioquia contra un helicóptero policial a las labores de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en la zona. A través de su perfil en X, mencionó al Frente 36, disidencia de las FARC, como responsable del hecho, coincidiendo con el inicio de estas operaciones en el norte de Antioquia.

El mandatario actualizó el número de víctimas mortales a trece, señalando que su sacrificio fue en la lucha contra el narcotráfico, cuyas rutas se dirigen principalmente hacia el Caribe y Estados Unidos. Petro hizo un llamado a los campesinos dedicados al cultivo de la hoja de coca a unirse voluntariamente a los esfuerzos del gobierno por remplazar estos cultivos por alternativas legales, subrayando el compromiso del Estado en la sustitución de 14.000 hectáreas en el sur del país.

Además, advirtió a los narcotraficantes de la determinación del gobierno de perseguirlos tanto a nivel nacional como internacional. El llamado a una transición voluntaria hacia plantaciones legítimas se presenta como un pilar en la estrategia del gobierno frente a la problemática del narcotráfico y la violencia asociada.

Este anuncio se produce en contexto de una jornada violenta para Colombia, con dos atentados de grandes dimensiones. El más destacado ocurrió en Cali, donde una explosión cerca de un cuartel del Ejército dejó un saldo de al menos ocho muertos y cerca de 80 heridos, en lo que representa el ataque más grave en esta ciudad desde 2019.