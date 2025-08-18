Petro solicita a Nicaragua la extradición de su exasesor Carlos Ramón González en caso de estar en el país

COLOMBIA, 15 Aug (EUROPA PRESS)

Gustavo Petro, presidente de Colombia, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para la extradición del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, asediado por un escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A través de una publicación en la plataforma X, Petro manifestó que "La Justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país".

El implicado, González, señalado por antiguos dirigentes de la UNGRD de estar vinculado a contratos irregulares destinados a congresistas, enfrenta acusaciones por su participación en anomalías en contrataciones estatales que ascienden a 92.000 millones de pesos. Su nombre figura en registros nicaragüenses como solicitante de residencia, levantando sospechas sobre su huida del país.

De acuerdo con declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y las investigaciones posteriores de la Fiscalía colombiana, se le atribuyen a González delitos de cohecho por dar u ofrecer y lavado de activos por apropiación a favor de terceros. González, reconocido como un influyente operador político, habría usado su influencia gubernamental para facilitar dichas transacciones ilegales.

La Fiscalía alega que González, quien abandonó Colombia alegando "motivos personales", jugó un rol crucial en la orquestación y distribución del dinero ilícito, explotando sus conexiones y posición dentro del ejecutivo. Este caso pone de manifiesto el compromiso del presidente Petro con la lucha contra la corrupción y la importancia de la cooperación internacional en el cumplimiento de la justicia.