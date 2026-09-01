El presidente de Colombia convoca una reunión del Consejo de Seguridad tras el atentado en Cúcuta

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha convocado este martes una reunión del Consejo de Seguridad tras el atentado registrado el lunes en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, donde una persona ha muerto y otras quince han resultado heridas por la explosión de un coche bomba.

"A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente. No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza", ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, ha hecho hincapié en que el objetivo es "perseguir con mano de hierro a quienes atentan contra los colombianos", hasta que todos ellos "sean capturados". "Vamos a desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo", ha apuntado.

El atentado tuvo lugar junto a una comisaría de Policía del municipio de Los Patios. Entre los heridos hay civiles y policías, si bien varias infraestructuras han sufrido daños por la deflagración.

Las autoridades colombianas han señalado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como los principales responsables de lo sucedido, si bien la investigación sigue adelante de momento para esclarecer las causas y la autoría del ataque.