La Procuraduría de Colombia solicita dejar en libertad condicional del exjefe de seguridad de Uribe

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría de Colombia ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejar en libertad exgeneral Mauricio Santoyo, quien fue exjefe de Seguridad del expresidente Álvaro Uribe y fue condenado a trece años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.

El escrito, al que ha tenido acceso la emisora W Radio, sostiene que Santoyo ha cumplido con los cinco años mínimos de privación de libertad que ordena la ley en el caso de agentes de las fuerzas de seguridad y que otorgarle la libertad para que aporte información.

"Constituye una medida de confianza de la Jurisdicción frente al compareciente, se considera procedente reconocerle dicha medida y así permitirle encontrar datos que pueda entregar como aporte de verdad. Si el compareciente goza de libertad podrá ubicar información y realizar entrevistas para hallar información que le permita enriquecer sus aportes", reza el documento.

Además, el organismo ha señalado que no se justificó debidamente la negativa en primer instancia para no concederle la libertad, cuando se indicó que sus aportes a la verdad habían sido nulos, mientras que ha agregado que dentro de los procesos penales abiertos "no se ha desvirtuado, por ahora, su presunción de inocencia".

"Por tanto, le asiste el derecho de no aceptar responsabilidad penal por las conductas investigadas. La medida de aseguramiento que cumple desde hace más de cinco años no puede entenderse como una pena", ha argumentado la Procuraduría colombiana, que añade que Santoyo ha mantenido su inocencia y ha alegado haber aceptado la condena para resolver el caso en Estados Unidos.

Santoyo volvió a Colombia en 2019 y desde entonces cumple condena en una prisión mientras se le investiga por distintos delitos, entre ellos blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.

El alto oficial, al frente de la Seguridad de Uribe entre 2002 y 2005, se declaró inocente de haber participado en la desaparición forzada de defensores de Derechos Humanos en el departamento de Antioquia en el año 2000. También negó haber colaborado con la organización criminal creada por el conocido narcotraficante Pablo Escobar en la ciudad de Medellín en los ochenta, si bien ha sido investigado por esta cuestión.