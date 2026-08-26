Registrado un terremoto de magnitud 5,1 en el noreste de Colombia

Fachada de un colegio dañado por el terremoto del pasado 10 de agosto en el noreste de Colombia - Europa Press/Contacto/Andres Lozano

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado este miércoles un terremoto de 5,1 en la escala de Ritcher en el departamento de Santander, en el noreste del país, semanas después de del seísmo de magnitud 7,4 que ha dejado más de 330 víctimas mortales y 4.400 heridos.

El terremoto ha tenido lugar alrededor de las 11.45 horas (hora local) a una profundidad de 149 kilómetros y con epicentro en el municipio de Los Santos, ha señalado en redes sociales el organismo.

La Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) ha indicado por su parte que ha recibido más de 2.000 "reportes" de temblores en un centenar de localidades, principalmente de los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia.

Su coordinador, Freddy Tovar, ha recordado en un vídeo difundido en redes sociales que Colombia es un país "sísmicamente activo" y que el evento de este miércoles se ha registrado en una zona denominada "el nido sísmo de Bucaramanga", la capital del departamento de Santander, y donde tiene lugar "cerca del 40 al 60% de la actividad sísmica diaria".

Las autoridades han descartado cualquier relación de este seísmo, que hasta el momento no ha dejado víctimas, con el registrado el pasado 10 de agosto.