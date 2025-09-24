Rescatados con vida 23 mineros en Colombia tras estar 48 horas atrapados en una mina en el noroeste del país

Archivo - Una mina en Muzo, municipio colombiano en Boyacá - Europa Press/Contacto/Francesco Molteni - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de rescate de Colombia han logrado rescatar con vida a 23 mineros que permanecían atrapados desde hace 48 horas en una mina de 80 metros de profundidad ubicada en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia (noroeste).

La Agencia Nacional de Minería (ANM) ha informado en un comunicado que sus equipos de salvamento minero, junto con brigadistas de la empresa multinacional canadiense Aris Mining, han sacado a la superficie a los 23 mineros que estaban atrapados.

Pese al desprendimiento de cerca de 15 metros en el acceso principal de la mina, los servicios de rescate lograron establecer comunicación en la víspera con los mineros, que se encontraban entonces "en condiciones normales".

El Ministerio de Energías y Minas ha aplaudido el trabajo de los rescatistas en redes sociales. "Seguimos trabajando en nuestro compromiso por una minería segura, formal y digna en nuestro país", ha indicado con respecto al accidente, que se ha producido tras un fallo geomecánico.

Un incidente similar se registró el pasado mes de julio en el mismo departamento. Un total de 18 mineros que estuvieron atrapados durante doce horas por un colapso en la mina El Minón, en la zona rural de Remedios, fueron rescatados tras el desprendimiento de una elevadora dentro de un socavón.