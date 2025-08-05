Segunda Marquetalia anuncia la muerte de su líder 'Zarco Aldinever' en una supuesta emboscada del ELN

Bogotá le retiró el estatus de negociador de paz por las sospechas en su contra sobre el ataque al senador Miguel Uribe

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La disidencia Segunda Marquetalia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado este martes la muerte de uno de sus cabecillas José Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever', junto a otros miembros del grupo paramilitar en un ataque con explosivos que han atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"El querido comandante de la Segunda Marquetalia, Nuevo Ejército Bolivariano, (José) Aldinever (Sierra Sabogal), fue asesinado junto con otros compañeros por integrantes del ELN, Frente de Guerra Oriental", ha declarado en un comunicado difundido en redes sociales en el que ha indicado que fue víctima de "una emboscada con explosivos tendida por el ELN cuando se dirigía a una reunión convenida con ellos" en la que han muerto al menos otros tres compañeros.

El grupo ha asegurado haber sido "traicionados por una organización que considerábamos hermana en la lucha por una nueva Colombia en paz, democracia verdadera y justicia social".

En esta línea, ha acusado al ELN de haber actuado "con alevosía" y premeditación, asegurando que "las inteligencias británica y estadounidense estaban trabajando conjuntamente con la inteligencia de la Policía Nacional (colombiana) para matar a Aldinever y a otros mandos para lo cual ofrecían millonarias sumas de dinero".

El Gobierno de Colombia retiró a mediados del pasado julio a 'Zarco Aldinever' su estatus como negociador de paz, después de que trascendiera a la prensa colombiana que los servicio de Inteligencia habían apuntado a éste como autor intelectual del atentado el 7 de junio contra el senador conservador y precandidato presidencial Miguel Uribe.