Segundo al mando de la diplomacia de EE.UU. estará presente en el funeral del senador Uribe este miércoles

COLOMBIA, 13 Aug (EUROPA PRESS)

Christopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, confirmó su asistencia al sepelio del senador colombiano Miguel Uribe, quien falleció este lunes en el hospital, después de batallar por su vida desde junio, tras un ataque en un evento de campaña en Fontibón, cerca a Bogotá.

El Departamento de Estado expresó su solidaridad con Colombia, enviando sus condolencias a la familia de Uribe y al pueblo colombiano, resaltando el compromiso del senador con su país y el fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Colombia. "El liderazgo, el coraje y el compromiso del senador Uribe con su nación quedaron patentes a lo largo de sus años de servicio, y sus contribuciones al progreso democrático de Colombia perdurarán", señaló en un comunicado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, mencionó que había pensado en prohibir la entrada de Landau al país debido a unas declaraciones que consideró insultantes, pero decidió no hacerlo. "Dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos", declaró, criticando la postura de Washington y rechazando cualquier implicación del gobierno en el asesinato de Uribe. Petro anunció que presentará denuncias ante la Corte como acto de democracia.

El ataque contra Uribe ocurrió el 7 de junio, dejándolo gravemente herido. La Fiscalía informó que al menos diez personas participaron en la planeación y ejecución del atentado, incluyendo a Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', como presunto autor intelectual, y a un joven de 15 años responsable de los disparos.