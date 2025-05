Colombia.- El Senado de Colombia rechaza la consulta popular de Petro entre acusaciones de fraude

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Colombia ha rechazado este miércoles la propuesta del presidente, Gustavo Petro, para realizar una consulta popular sobre la reforma laboral, en una tensa sesión después de que la cámara haya accedido a modificar el voto de un senador una vez que ya lo había pronunciado.

El organismo ha informado en su cuenta de la red social X de que la propuesta del Ejecutivo colombiano ha resultado "negada" por apenas dos votos de diferencia, puesto que 47 senadores han apoyado el proyecto frente a 49 que han votado en contra.

La votación ha tenido lugar tras casi seis horas de debate sobre una iniciativa del Gobierno de Petro para consultar a los ciudadanos acerca de doce cuestiones relacionadas con la reforma laboral, cuyo plazo para aprobarse acaba el próximo 20 de junio, recoge la emisora W Radio.

El ambiente de la sesión se ha vuelto tenso cuando el senador Edgar Díaz, de Cambio Radical, corrigió su voto a "no" inmediatamente después de decir "sí" a la propuesta, tal y como recogen medios locales y vídeos difundidos en redes sociales.

No obstante, horas después, ha asegurado en su cuenta de la red social X que "(su) voto público y por decisión de bancada, siempre fue no". "Aunque algunos traten de confundir a la opinión pública, no cambiará la decisión legítima y democrática que tomamos en el Senado, hundiendo esta innecesaria consulta. Sencillamente se hundió la consulta por mayoría", ha agregado.

El secretario de la cámara, Diego Alejandro González, ha procedido a cambiar el voto del senador, ante lo cual el ministro del Interior, Armando Benedetti, se ha dirigido a la mesa. Posteriormente en redes sociales ha denunciado que "el secretario general del Senado agregó votos por el 'No' una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito".

También se ha pronuciado al respecto el propio Petro, quien ha considerado que "no se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude".

Así, ha acusado al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de cerrar la votación a sabiendas de que "ingresaban los votos que la hacían mayoría". "Cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse, usar el fraude", ha añadido de él en redes sociales.

"Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir", ha agregado antes de proponer "de inmediato la reunión de" distintos colectivos para manifestarse.