Colombia.- Sheinbaum aclara que Colombia ha denegado el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el seísmo

Restos y escombros en la ciudad colombiana de Cali tras el terremoto de 7,4 - Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha aclarado este miércoles que las autoridades de Colombia no autorizaron el despliegue de brigadistas del Ejército mexicano para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de 7,4 registrado este lunes en el noroeste del país y que ha dejado más de 260 muertos y cerca de 500 desaparecidos.

"La brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas no fue aprobada por el Gobierno de Colombia", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha indicado que las autoridades colombianas "pidieron" una primera certificación y "ahora piden otra".

La mandataria ha asegurado pese a ello que la brigada, de la que ha subrayado que han asistido a 98 países, "está lista para salir en cualquier momento". En cambio, su Ejecutivo sí ha enviado "a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas" que han solicitado desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Las autoridades mexicanas tienen previsto enviar a Colombia hasta este viernes más de 58 toneladas de ayuda humanitaria, incluidos agua y medicamentos, según apuntó este miércoles Sheinbaum.

Sus declaraciones llegan después de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) haya informado de que "solo" acepta el apoyo para la búsqueda y rescate de personas afectadas por parte de cuatro países: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador.

El director del organismo, David Tamayo, ha asegurado que estos países sí "cumplen todos los requisitos internacionales" para este tipo de operaciones, en una rueda de prensa celebrada este miércoles cuando tomó posesión del cargo.