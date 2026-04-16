Solicitan la liberación del fundador del Cártel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela por padecer demencia

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa del señor de la droga y fundador del Cártel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela, preso en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero a gran escala desde 2006, ha solicitado su liberación alegando que padece demencia, a diez años de que finalice su condena.

Los abogados de Orejuela, de 82 años, han presentado ante un tribunal de Florida su solicitud basada en informes que contemplan un cuadro de demencia vascular avanzada, en el que relatan algunos de los episodios de desconexión con la realidad que viene protagonizando en los últimos tiempos, informa la prensa colombiana.

Los informes médicos incluyen episodios de delirios paranoides, así como un escáner cerebral que revela daños estructurales irreparables, fruto de varios infartos cerebrales, concluyendo que es incapaz de valerse por sí mismo.

La defensa alega motivos humanitarios para reclamar su liberación, confiando en que su avanzada edad, los problemas de salud y que haya cumplido ya gran parte de su condena, sean suficientes para el juez, una vez el sistema penitenciario ya se negó en una primera solicitud. En caso de producirse, sería enviado a Colombia.

Los hermanos Miguel y Gilberto son los fundadores del Cártel de Cali, que dominó el tráfico de cocaína en los años 90 y llegó a controlar gran parte del mercado hacia Estados Unidos, a donde ambos fueron extraditados en 2005.