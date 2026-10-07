Colombia.- El Supremo de Colombia deja en firme la condena contra el hermano de expresidente Uribe por homicidio

Archivo - Santiago Uribe, hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (archivo) - El Tiempo / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Justicia de Colombia ha dejado en firme este miércoles la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de 28 años de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir, y delitos de lesa humanidad, por su relación con el grupo paramilitar 'Los 12 apóstoles', responsable de centenares de muertes en los años 90.

La decisión la ha tomado la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, con ponencia del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Los magistrados han rechazado el recurso extraordinario que interpuso la defensa de Uribe después de que la Sala de Casación Penal resolviera la impugnación contra su condena, según ha recogido el diario colombiano 'El Tiempo'.

Santiago Uribe fue absuelto en primera instancia el 13 de noviembre de 2024 por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados. Sin embargo, en noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia anuló el fallo exculpatorio y lo condenó a 28 años de prisión.

La defensa pidió entonces la impugnación especial, que la Sala de Casación Penal resolvió el 3 de junio de 2026 confirmando la condena. Dos días después, el 5 de junio, la misma Sala rechazó el recurso de casación que la defensa había interpuesto contra ese fallo, por considerarlo improcedente.

A Uribe se le relaciona con el grupo paramilitar 'Los 12 apóstoles' al que se le atribuyen 300 homicidios en la década de los 90 en el norte de Antioquia. Durante aquellos años, la región experimentó un crecimiento de la presencia de la ya extinta guerrilla de las FARC, responsable del asesinato del padre de la familia de Uribe, terrateniente y ganadera, con fincas en esa parte del país.

Las sospechas sobre los vínculos del clan Uribe con los grupos paramilitares han estado siempre muy presentes, más después de que el expresidente colombiano pusiera en marcha un polémico plan entre 2003 y 2006 para desmovilizar a estos grupos, a través de conversaciones con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).