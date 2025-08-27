El Supremo colombiano admite demanda contra la zona "binacional" propuesta con Venezuela

COLOMBIA, 27 Aug (EUROPA PRESS)

La Corte Suprema de Colombia ha aceptado evaluar una demanda contra la iniciativa de crear una zona "binacional de paz" y comercio, anunciada en julio por Colombia y Venezuela, exigiendo su aprobación previa por el Congreso Colombiano. La demanda fue presentada por el ciudadano David Jacobo Gómez Zamora, en oposición al memorando de entendimiento que sirve de base para la propuesta de "zona de paz, unión y desarrollo binacional" entre Bogotá y Caracas.

El alto tribunal ha otorgado un plazo de diez días al presidente Gustavo Petro y a los ministros de Defensa, Comercio, y Hacienda, además del presidente del Congreso, para que presenten sus argumentos en favor o en contra de la constitucionalidad del memorando en cuestión. La Corte Suprema también ha solicitado al Gobierno de Colombia la entrega de una copia del memorando y ha requerido a los negociadores del acuerdo responder a sus solicitudes de información.

Este anuncio hecho el 17 de julio por ambos gobiernos se describió como un "pacto histórico" por la diplomacia venezolana, con la intención de impulsar el comercio, la industria, el turismo y el transporte entre los dos países, y fortalecer la exportación en la región fronteriza que incluye los estados Táchira y Zulia en Venezuela y Norte de Santander en Colombia.