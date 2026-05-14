Suspenden de manera provisional a la embajadora de Colombia en Haití por hacer campaña a favor de Iván Cepeda

Iván Cepeda, candidato a las elecciones de Colombia. - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna/Long Visual

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría General de Colombia ha suspendido de manera provisional a la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, por unas supuestas declaraciones de apoyo al candidato oficialista, Iván Cepeda, claro favorito para la primera vuelta de las elecciones del 31 de mayo.

Las autoridades han abierto una investigación y han suspendido a Velásquez "por presunta indebida participación en política" al menos hasta esa fecha. En caso de que hubiera segunda vuelta, la medida se extendería hasta el 21 de junio, data en la que se dirimirá finalmente quién será el próximo inquilino de Casa Nariño.

Velásquez "habría realizado manifestaciones públicas en favor" de Cepeda en una entrevista concedida a una radio haitiana, durante la cual señaló que "la Constitución no permite que se reelija al presidente", pero se trata de un candidato "magnífico", según se hace eco la nota de la Procuraduría.

"Está suspensión tiene como fin que la servidora pública no reitere la conducta, dando prioridad al principio de neutralidad que rige la conducta de los servidores públicos en una contienda electoral como la que se desarrolla actualmente en el país", ha remarcado el ente fiscal.