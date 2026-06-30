La tasa de paro de Colombia cierra mayo en el 8%, ocho décimas menos y en mínimos desde noviembre de 2025

Archivo - Bandera de Colombia en el consulado que el país tiene en Barcelona (España), a 30 de enero de 2026. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro de Colombia cerró mayo en el 8%, lo que supone ocho décimas menos que en abril, un punto menos que hace doce meses y la cifra más baja desde el 7% observado en noviembre de 2025, según ha informado este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Los sectores que más empleos crearon fueron los de Administración Pública, defensa, educación y salud (405.000), industria (218.000) y las actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas (143.000). Por el contrario, se destruyeron 44.000 puestos de trabajo en el transporte y almacenamiento.

El índice de desocupación masculino fue del 6,6%, mientras que para las mujeres fue del 9,9%, lo que arrojó una brecha de género de 3,3 puntos.

Además, la tasa de ocupación (TO) creció un punto y medio al pasar del 58,2% de mayo de 2025 al 59,7% en 2026. A su vez, la tasa global de participación (TGP) repuntó nueve décimas, hasta el 64,9%, y la proporción de población ocupada de manera informal cayó ocho décimas, hasta el 54,3%.

Las ciudades que registraron un mayor paro fueron Quibdó (23,9%), Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%), las tres con variaciones estadísticamente significativas. Después, las tasas más bajas se dieron en Villavicencio (7,5%), Pereira (7,8%) y Neiva (8,2%).