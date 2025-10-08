Un tribunal de Colombia ratifica la reclusión de siete años al adolescente que asesinó al senador Uribe

Archivo - Una persona ondea una bandera colombiana con una foto de Miguel Uribe Turbay durante su funeral - Europa Press/Contacto/Jorge Londono - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Colombia ha ratificado este miércoles la condena a siete de años de reclusión contra el menor de 15 años que disparó el pasado junio al senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe, lo que terminó costándole la vida.

El Tribunal Superior de Bogotá ha rechazado el recurso presentado por la defensa del adolescente al considerar que las pruebas demostraron plenamente su responsabilidad en el ataque, según recoge la emisora colombiana Blu Radio y manteniendo por tanto su sanción impuesta por los delitos de homicidio en grado de tentativa y el porte de armas de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía, el joven fue "contactado y convencido" para ejecutar el ataque. Así, quienes le contrataron le citaron para entregarle una pistola Glock de 9 milímetros con la que acudió al parque donde Uribe participaba en un acto.

El adolescente permanecerá siete años recluido en un centro de atención especializada, mientras continúan en curso los procesos judiciales para los siete restantes acusados por la planificación y ejecución del ataque que conmocionó al país latinoamericano.

El senador de 39 años falleció el pasado agosto tras permanecer más de dos meses ingresado en un hospital de la capital colombiana, donde fue intervenido quirúrgicament en varias ocasiones, a causa de las graves heridas que sufrió tras recibir dos disparos en la cabeza uno en la pierna.

