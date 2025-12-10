Colombia.- Trump amenaza a Petro en su supuesta lucha contra las drogas: "Será el siguiente"

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Andres Moreno - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado amenazado este miércoles a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que "será el siguiente" en su supuesta campaña contra el narcotráfico, que actualmente se centra en la Venezuela de Nicolás Maduro.

"Colombia produce mucha droga. Tienen fábricas de cocaína. Producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale espabilarse o será el siguiente", ha señalado desde el Despacho Oval.

En esta línea, ha asegurado que "va a tener grandes problemas si no entra en razón", reiterando que "será el siguiente porque no nos gusta que la gente mate a otros".

"Espero que esté escuchando", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca, después de criticar que Petro "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".

El mandatario colombiano ha respondido a Trump durante el Consejo de Ministros, retransmitido en directo, pese a que "todo el mundo (le) dice que no lo haga" y alegando que "debo explicarle al pueblo qué pasa".

Así, ha afirmado que el presidente de Estados Unidos "es un hombre muy desinformado de Colombia". "Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", ha agregado.

Petro ha indicado que durante su mandato se han llevado a cabo "1.446 combates en tierra contra las mafias (...) y trece bombardeos tratando de ubicar sus jefes, muchos con Inteligencia militar compartida".

Además, ha informado de que bajo su gobierno se han incautado "2.700 toneladas de cocaína" y ha apuntado a "que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas" de esta sustancia en los siguientes meses de 2026, hasta que expire su mandato en el mes de agosto.

En este sentido, Petro ha presumido de "la mayor incautación (de cocaína) de la historia del mundo" y ha asegurado que "no hay un récord de estos atrás".

A estas declaraciones se ha sumado el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, quien ha afirmado que "esas toneladas equivalen más o menos a unos 32.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores".