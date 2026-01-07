Trump anuncia un próximo encuentro con Petro tras una llamada sobre "drogas y otros desacuerdos"

Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia, en una visita en Bruselas - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una enventual intervención militar en el país latinoamericano, y en medio de las tensiones tras la captura, el pasado sábado, de Nicolás Maduro en un ataque en Venezuela.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", ha señalado en su plataforma Truth Social, donde ha manifestado su agradecimiento por la "llamada y su tono".

El neoyorkino ha afirmado que "espero reunirme con él próximamente", un encuentro que tendría lugar en la Casa Blanca, según ha dicho en la misma red social y en la que están trabajando el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.

La llamada ha trascendido poco antes de que Petro se haya dirigido a la nación desde la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, Bogotá, donde ha advertido de que la "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora, que ha estallado entre Estadodos Unidos y Colombia" se debe a sectores políticos.

"Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, 400 heridos tenemos ya de la Policía y el Ejército", ha señalado ante cientos de manifestantes.