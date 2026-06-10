Trump asegura que Colombia tendrá el "apoyo total y la fuerza" de EEUU si gana De la Espriella

El candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a manifestar su "respaldo total y absoluto" al candidato ultraderechista a liderar Colombia, Abelardo de la Espriella, asegurando que el país latinoamericano contará con la fuerza de Washington en caso de que gane la segunda vuelta de las elecciones el próximo 21 de junio.

"Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos. Si Abelardo gana (...) contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor", ha asegurado en sus redes sociales, donde ha reiterado que es para él "un honor" dar al candidato apodado como 'El Tigre' su "respaldo total y absoluto".

El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a calificar a De la Espriella como un hombre "inteligente, fuerte y tenaz" y ha asegurado que tendrá un "éxito tremendo" como presidente de Colombia al "hacer crecer la economía, crear empleo, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, tomar medidas enérgicas contra el crimen y las drogas, y restablecer la ley y el orden".

El mandatario, como ya hiciera cuando felicitó a De la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las presidenciales, ha advertido de que "se enfrentará a un marxista de la izquierda radical" en la segunda ronda electoral, en alusión al aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Abelardo en la segunda vuelta del 21 de junio.