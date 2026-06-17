Publicado 17/06/2026 23:16

Colombia.- Trump reafirma su apoyo a De la Espriella y pide el voto para él en la segunda ronda presidencial de Colombia

Define al candidato oficialista como "un marxista de extrema izquierda"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles su "apoyo total" al candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, al tiempo que ha pedido el voto para él de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que serán celebradas este domingo, 21 de junio.

"Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", ha considerado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social en el cual ha avanzado que "si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos a su favor".

Seguidamente, el mandatario norteamericano ha llamado al electorado colombiano a "salir a votar por 'El tigre' --término con que el aspirante ultraderechista se ha denominado a sí mismo durante la campaña electoral-- Abelardo de la Espriella", arguyendo que, a su juicio, "no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia".

"De la Espriella es un líder inteligente, fuerte y tenaz, que lucha incansablemente por su gran país y su pueblo, y los ama igual que yo lo hago por Estados Unidos", ha defendido Trump augurando que, como presidente, la alternativa del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria "tendrá un éxito rotundo a la hora de guiar a Colombia hacia el crecimiento económico, la creación de empleo, el fomento del comercio, la lucha contra la inmigración ilegal, la represión del crimen y las drogas, y el restablecimiento de la ley y el orden".

Será este domingo, 21 de junio, cuando De la Espriella se dispute la segunda ronda electoral, enfrentándose al candidato oficialista Iván Cepeda, a quien el jefe del Ejecutivo estadounidense se ha referido como un "marxista de extrema izquierda".

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