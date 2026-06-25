La UE felicita a De la Espriella y celebra el desarrollo "pacífico" de las elecciones en Colombia

Archivo - El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella (archivo) - CAMPAÑA DE DE LA ESPRIELLA - Archivo

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha felicitado este miércoles a Abelardo de la Espriella por su elección en segunda vuelta como nuevo presidente de Colombia, y ha celebrado el desarrollo "pacífico" de los comicios en el país latinoamericano que, además, han registrado "una participación récord".

En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha expresado su deseo de trabajar "estrechamente" con la nueva administración para reforzar la "histórica" asociación bilateral, con el compromiso de profundizar la cooperación en áreas de interés común como "el comercio y la inversión, la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la cooperación multilateral".

"La Unión Europea felicita a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia, así como al pueblo colombiano por el desarrollo de unas elecciones pacíficas con cifras de participación récord", se lee en la misiva de la diplomacia comunitaria.

La felicitación de la Unión Europea se ha producido después de que el candidato oficialista, Iván Cepeda, haya reconocido su derrota en la segunda vuelta celebrada el pasado domingo frente al candidato ultraderechista, a falta de que se haga público el resultado definitivo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El político progresista ha dicho que acepta el resultado electoral, que situaría a ambos a una distancia de apenas un 1%, porque cree "profundamente en la democracia" y porque está "convencido de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana".

No obstante, Cepeda ha denunciado que la campaña de su rival "llevó a cabo una masiva operación de compra de votos destinada a alterar la libre expresión de la voluntad popular" y desplegó "usó de sofisticadas estrategias de manipulación mediante tecnologías de inteligencia artificial".

Pese a lo ajustado del resultado electoral, ya el lunes fueron varios los líderes mundiales que felicitaron a De la Espriella por su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios iberoamericanos como el argentino, Javier Milei, o el chileno, José Antonio Kast.