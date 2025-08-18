Uribe propone crear una "gran coalición democrática" para las elecciones de 2026 en Colombia

COLOMBIA, 18 Aug (EUROPA PRESS)

El exmandatario colombiano Álvaro Uribe, actualmente en arresto domiciliario cumpliendo una condena de 12 años por cargos de soborno de testigos y fraude procesal, hizo un llamado a su partido Centro Democrático a formar una "gran coalición democrática" para las elecciones de 2026. Desde su residencia, Uribe propuso la unificación de fuerzas políticas en el marco de una estrategia para los comicios presidenciales y legislativos, según un video publicado en su cuenta de la red social X.

Uribe subrayó la importancia de distinguir entre los miembros de la coalición y los candidatos del partido, insistiendo en que los acuerdos deben fundamentarse en principios democráticos esenciales, más allá de compartir cargos públicos y contratos. "El país y ustedes mismos precandidatos han estado hablando de la necesidad de una gran coalición democrática. Me parece fundamental", expresó el exgobernante, agregando que las coaliciones deberían basarse en compromisos programáticos claros.

La selección de un candidato único para el Centro Democrático es una prioridad, señaló Uribe, marcando como fecha límite para esta decisión el final del mes de septiembre. Este proceso, afirmó, debe realizarse transparentemente y con la mirada puesta en el bienestar del país. Además, mencionó la necesidad de consultar a Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en un atentado en junio, antes de definir las listas del partido para las elecciones programadas para el 31 de mayo de 2026.

La propuesta de Uribe busca unificar diversas facciones políticas en torno a un proyecto común que aspire a retomar y fortalecer la ruta democrática de la nación, en un contexto en el que Colombia se prepara para un importante ciclo electoral.