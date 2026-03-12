Cancelada "por motivos de fuerza mayor" la reunión de Petro y Rodríguez en la frontera

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han anunciado este jueves la suspensión "por motivos de fuerza mayor" del encuentro entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, previsto para este viernes en el Puente Internacional Atanasio Girardot 'Tienditas', en la frontera entre ambos países.

"Por motivos de fuerza mayor, los dos gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima", han anunciado ambas administraciones en un comunicado conjunto al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta reunión constituía el primer encuentro de los líderes de Miraflores y Nariño desde la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos lanzada en Caracas a principios de año.

El objetivo de la misma, agrega el texto, tenía que ver con "continuar fortaleciendo el espíritu de integración y hermandad" entre las dos naciones y "avanzar" en las iniciativas de cooperación binacional.

"Los gobiernos de Colombia y Venezuela reiteran su voluntad de fortalecer la confianza, cooperación y relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos", han subrayado sendas administraciones.

Del mismo modo, Petro ha manifestado "mantener" su invitación a la presidenta encargada para que dicho encuentro pospuesto pueda ser llevado a cabo próximamente.