Colombia/Venezuela.-Colombia descarta que el acuerdo militar con Venezuela conlleve operaciones conjuntas en la frontera

Archivo - Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha descartado que la colaboración con el Gobierno de Venezuela en la lucha contra las economías ilícitas contemplen operativos militares conjuntos, si no más bien una suerte de "operaciones espejo" coordinadas, pero paralelas, a ambos lados de la frontera.

"Una operación conjunta se caracteriza porque tiene unidad de mando, y aquí no hay una única unidad de mando, es cada nación haciendo operaciones, pero comunicándose para articular esfuerzos", ha explicado el ministro de Defensa en Caracol Radio, un día después de anunciar esta nueva colaboración.

Sánchez ha señalado que una de las bases de esta nueva relación es el intercambio de información e Inteligencia para poder reaccionar de manera mucho más efectiva contra estas organizaciones, que suponen una "amenaza persistente" en los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparten estos dos países.

En ese sentido, ha destacado que estas "operaciones espejo" suponen que ambos, cada uno en su territorio, desplieguen sus propios operativos, pero en sintonía con los del vecino. "Que los bandidos no vayan a sentir que en el lado colombiano o viceversa, en el lado venezolano, es muy fácil y se puedan escapar", ha apuntado.

El nuevo acuerdo en materia militar entre Colombia y Venezuela llega un días después de que los presidentes, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, respectivamente, tuvieran que cancelar el que iba a ser el primer encuentro entre ambos tras la detención de Nicolás Maduro a principios de enero en Caracas.

Las autoridades de ambos países sellaron este fin de semana en Caracas varios acuerdos en materia de comercio, energía y seguridad. Mientras tanto, Petro y Rodríguez han reubicado la fecha de su encuentro para el 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo.

En lo que respecta a la reunión sobre seguridad y defensa, Sánchez ha destacado que fue "productiva, respetuosa, pero también franca", en la que se puso de manifiesto la necesidad de que todas los países colaboren en problemas tan globales, como la lucha contra las drogas.

"Si no actuamos los dos países unidos, como lo estamos haciendo con las demás naciones, pues le dejamos un espacio de maniobra a los grupos criminales", ha dicho el ministro de Defensa colombiano.