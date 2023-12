La vicepresidenta de Colombia denuncia que se le anima a cometer actos de corrupción

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha asegurado durante un acto de la Secretaría de Transparencia que desde que asumió el cargo han sido varias las ocasiones en las que se le ha animado a cometer actos de corrupción.

"Personas han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos, es necesario que usted tome esos recursos, y eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo", ha revelado.

"Yo no vine aquí a hurtar los recursos del Estado. Yo vine aquí con el compromiso y acompañando al presidente Gustavo Petro en poner los recursos del Estado en disposición y en función de la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianas", ha remarcado.

Márquez ha asegurado sentirse muy sorprendida por cómo estas prácticas corruptas no solo están inmersas dentro de las instituciones públicas, sino también en el conjunto de la sociedad colombiana, según recogen medios colombianos.

"Creo que llegar al Gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mi me sorprende mucho", ha expresado.

En el acto con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, Márquez ha denunciado también que su nombre ha sido utilizado de manera ilegal por parte de funcionarios de otras instituciones para pedir recursos públicos.

"Yo aún no estoy contenta con lo que estamos haciendo y no desconozco el esfuerzo, (...) pero este país espera más. Si ustedes miran las encuestas, este país espera más en términos de lucha contra la corrupción, el principal problema de rechazo de la sociedad es la corrupción en este país", ha destacado Márquez.