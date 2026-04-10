La Comunidad Andina insta a Colombia y Ecuador a reactivar el diálogo para proteger 57 años de integración

Archivo - Banderas de los países miembros de la Comunidad Andina (Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia) - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, ha hecho este viernes un llamamiento "urgente" a los presidentes de Colombia y Ecuador, Gustavo Petro y Daniel Noboa, respectivamente, para que retomen "a la mayor brevedad posible" el diálogo directo entre ambos países en pro de preservar una trayectoria de 57 años de integración.

En una comunicación dirigida a ambos mandatarios, el secretario general de este organismo ha trasladado su preocupación por las recientes decisiones adoptadas y anunciadas tanto por Bogotá como por Quito, al considerar que estas medidas tienen efectos directos sobre el bienestar de la ciudadanía de ambos países, así como sobre el tejido empresarial y las economías familiares, además de impactar en el proceso de integración subregional.

Gutiérrez ha advertido de que dichas disposiciones, lejos de facilitar una conclusión "mutuamente satisfactoria", podrían generar consecuencias negativas tanto para las partes implicadas como para el conjunto del bloque andino, afectando incluso a compromisos internacionales ya asumidos y al principio de solidaridad que sustenta el proyecto de integración.

En esta línea, el secretario general ha recordado a ambos presidentes que el proceso andino de integración es fruto de cerca de seis décadas de trabajo continuo durante las que los países miembros han consolidado un espacio común de cooperación, comercio y desarrollo.

En ese marco, ha subrayado la evolución del comercio intrarregional, que ha pasado de 52,7 millones de dólares a 9.152 millones de dólares, al tiempo que ha destacado el aumento de la sofisticación productiva, con un 82,9% de exportaciones correspondientes a bienes manufacturados con valor agregado.

En el caso de Colombia, Gutiérrez ha señalado que la integración ha tenido un impacto significativo en su actividad exportadora dentro de la región, al pasar de 31 millones de dólares en 1969 a 3.197 millones en 2024, lo que supone un incremento de 103 veces.

Asimismo, ha indicado que este dinamismo ha beneficiado también a unas 3.540 empresas exportadoras, de las cuales 3.109 de ellas micro, pequeñas y medianas empresas. También ha resaltado el flujo anual de unas 350.000 toneladas de mercancías colombianas a través de la frontera terrestre con Ecuador, un movimiento que, según subrayó, favorece especialmente a las economías locales.

Respecto a Ecuador, el representante de la Comunidad Andina ha destacado igualmente la evolución positiva del comercio intracomunitario, que ha pasado de 7,5 millones de dólares en el momento de la firma del Acuerdo de Cartagena a 2.033 millones en 2024, lo que representa un crecimiento de 271 veces. Este avance, ha agregado, ha beneficiado a cerca de 1.220 empresas exportadoras, de las cuales 1.010 son MIPYMES.

Asimismo, ha apuntado que alrededor de 690.000 toneladas de productos ecuatorianos cruzan cada año la frontera con Colombia, reflejando la importancia del intercambio para las economías regionales y las comunidades de zonas limítrofes.

Gutiérrez ha puesto además en valor el desarrollo del marco jurídico e institucional del proceso andino, que ha permitido avances en ámbitos como la libre competencia, la propiedad intelectual, la libre circulación de personas, el roaming sin costes adicionales y la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

En este último ámbito, ha recordado la puesta en marcha de un plan de acción que ha facilitado operaciones coordinadas en fronteras y el intercambio de información entre los países miembros, destacando también el trabajo en curso para la creación del Mercado Andino Eléctrico Regional, orientado a reforzar la seguridad energética de la subregión.

En este contexto, el secretario general ha enfatizado que, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el derecho internacional adquiere una relevancia creciente para América Latina y el Caribe.

En su opinión, para países de tamaño medio como los andinos, este marco normativo constituye una garantía esencial para la defensa de sus intereses, de modo que el cumplimiento de los compromisos adquiridos fortalece la confianza mutua y contribuye a evitar escenarios de inestabilidad.

En consecuencia, ha insistido en la necesidad de reanudar el diálogo directo entre Colombia y Ecuador con celeridad, mediante delegaciones de alto nivel con capacidad de alcanzar acuerdos concretos, y ha apelado a que el proceso se desarrolle en un clima de mesura y construcción, en línea con lo acordado por las cancillerías en el comunicado conjunto del pasado 25 de marzo.

Así las cosas, ha planteado la posibilidad de que organismos como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puedan contribuir con recursos de cooperación para reforzar las capacidades en las zonas fronterizas, al tiempo que ha reiterado la "plena disposición" de la Secretaría General de la Comunidad Andina para actuar como "facilitador" en este proceso a fin de alcanzar "una solución mutuamente satisfactoria que resguarde los intereses de los Países Miembros y fortalezca el proceso de integración andino".