El Consejo Nacional Electoral concluye el escrutiono y declara a De la Espriella como presidente electoral de Colombia

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andres Lozano - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha concluido el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado domingo y ha declarado de manera oficial a Abelardo de la Espriella como presidente electo.

El CNE ha revisado las actas de los 32 departamentos que conforman el país y las de los consulados en el extranjero, resolviendo así las reclamaciones presentadas y al mismo tiempo reafirmando la victoria de De la Espriella, cuyo triunfo ya había sido reconocido este miércoles por el oficialista Iván Cepeda.

Así, los resultados oficiales muestran que De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos, por los 12,7 millones cosechados por Cepeda. En total, han sido poco más de 18.100 votos lo que ha separado a ambos contendientes.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, ha destacado que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio estuvo por debajo del 0%, "lo que demuestra que el sistema electoral funciona". "Estas han sido las elecciones más vigiladas de la historia de nuestro país", ha enfatizado.