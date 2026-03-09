Detenido un candidato al Congreso de Colombia en una operación contra una supuesta red vinculada al contrabando

Archivo - Bandera de Colombia en la ciudad rusa de San Petersburgo (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han anunciado la detención de un candidato al Congreso en el marco de una operación contra una supuesta red de corrupción dedicada al contrabando encabezada por Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo' y considerado como el 'zar del contrabando' en el país sudamericano.

La Fiscalía colombiana ha indicado a través de un comunicado publicado tras el operativo que entre los detenidos figura Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado en las elecciones de este domingo, así como cuatro antiguos agentes de la Policía Nacional.

Así, ha apuntado que estas personas fueron detenidas en los colegios electorales a los que acudieron a votar, antes de adelantar que "una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado".

El organismo ha señalado que Gómez Castro habría mantenido contacto con diferentes representantes de entidades a nivel nacional y regional "para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando". Los cuatro exagentes presuntamente cumplían otras funciones destinadas igualmente a apoyar estas actividades ilegales.

Marín Buitrago, conocido también como 'El Viejo', ha sido señalado por las autoridades de Colombia como uno de los mayores contrabandistas del país. El hombre fue detenido en 2024 en la ciudad española de Gandía, si bien un juez le otorgó la libertad provisional, siendo arrestado meses después en Portugal.

Sin embargo, en junio de 2025 obtuvo de nuevo la libertad provisional en este país, donde pidió asilo político, una decisión criticada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien argumentó que "se entregaron (al Supremo de Portugal) las pruebas que muestran las actividades ilícitas" de Marín, ante la petición de extradición desde Bogotá.