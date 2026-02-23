Detenido y liberado horas después el representante de 'Calarcá' en los diálogos de paz con el Gobierno de Colombia

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Óscar Ojeda Erazo, jefe negociador de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolcionarias de Colombia (FARC) comandadas por Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá', ha sido detenido y horas después puesto en libertad mientras viajaba con un equipo de escoltas en el este del país.

La Fiscalía ha ordenado la puesta en libertad del también conocido como Leopoldo Durán, alias 'Leopoldo', según recoge la emisora Bluradio, porque, en su calidad de representante del grupo en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, tiene suspendidas las órdenes de captura en su contra desde 2023.

Horas antes, el vehículo de la Unión Nacional de Protección (UNP, el organismo que brinda seguridad a personas en algo riesgo como líderes sociales y políticos) en el que circulaba fue retenido por la Policía Nacional en un puesto de control de Puerto Concordia, en el departamento de Meta.

Las autoridades procedieron a la detención de alias 'Leopoldo' en virtud de una orden activa de Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico y blanqueo de capitales, cargos por los que también tendría que responder ante la Justicia colombiana.

Mientras, el Ejército ha intensificado su presión "contra criminales de alias 'Calarcá' en el Guaviare", donde al menos un soldado ha muerto y otros nueve han resultado heridos este fin de semana, si bien estos han sido trasladados al Hospital Militar de Bogotá y se encuentran "fuera de peligro y bajo observación".

'Calarcá' es comandante del bloque Jorge Briceño de las divididas disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC. A diferencia de la facción de Iván Mordisco, alias 'Mordisco' --contra la que el Ejército lleva a cabo una confrontación total--, la suya ha dado teóricas muestras de querer una salida negociada con el Gobierno.