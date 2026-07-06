Dimite el ministro de Justicia de Colombia tras cuestionar decisiones en la política de la 'paz total' de Petro

Archivo - Una bandera de Colombia en el Congreso del país. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia de Colombia, Jorge Iván Cuervo, ha presentado este lunes su renuncia al cargo asegurando hacerlo "feliz" de haber trabajado por una sociedad "más justa e incluyente", apenas unas horas después de haber cuestionado algunas de las decisiones adoptadas en el marco de la estrategia de 'paz total' del mandatario saliente, Gustavo Petro.

"He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el Ministerio de Justicia", ha anunciado Cuervo en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha dicho marcharse "feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente".

Ha sido este mismo lunes cuando el jefe saliente de la cartera de Justicia ha considerado, en declaraciones a los medios, que "no fue correcto" dar el "estatus de negociación política" a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"El Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el acuerdo de paz. Haberles dado estatus político a los disidentes de las FARC no fue una buena decisión, eso generó muchísimos problemas", ha agregado Cuervo.

Interrogado sobre si considera que ha fracasado la ley de 'paz total' como política, el exministro ha sostenido que "habría que mirar caso a caso". Tras ello, ha puesto el ejemplo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), recordando que han transcurrido "más de dos años" desde que no existen negociaciones porque, ha considerado, el Gobierno entendió "muy rápidamente" que "allí no había voluntad de paz".

Cabe recordar que, actualmente, la mesa de negociación con el ELN está suspendida después de que Petro se levantara a principios de 2025 en protesta por la violencia atribuida a esta guerrilla en su disputa con las disidencias de las FARC por el control de la convulsa región del Catatumbo, que dejó decenas de muertos y miles de desplazados.

El propio Iván Cepeda, candidato oficialista que se ha disputado el sillón de la Casa de Nariño en estos últimos comicios presidenciales en los que ha resultado electo Abelardo de la Espriella, ya propuso antes de la segunda vuelta celebrada el 21 de junio el revisar las políticas de paz, confesando la existencia de "vacíos, desaciertos y errores" que, a su juicio, deberían ser evaluados.