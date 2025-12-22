Las disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco' anuncian una tregua temporal por Navidad en Colombia

Archivo - Nestor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La disidencia de las FARC al mando de Nester Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', ha anunciado un alto el fuego temporal entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, lapso de tiempo durante el cual han prometido no llevar a cabo ningún tipo de operación contra las fuerzas de seguridad colombianas.

En el comunicado difundido por el grupo armado, argumenta que la decisión está orientada a que las familias colombianas puedan compartir estas fechas tan señaladas "sin los temores propios de una confrontación armada".

El anuncio llega tras varios días de reuniones en los que se ha acordado continuar con la "lucha revolucionaria" tras la tregua temporal marcada y se ha reajustado algunos de los bloques que conforman este Estado Mayor Central que lidera 'Iván Mordisco' tras la escisión del grupo comandando por 'Calarcá'.

No obstante, ha advertido de que se reserva "el derecho" a defenderse de cualquier operativo de las fuerzas de seguridad.

En esa línea, otros de los dos grupos armados con mayor presencia en el territorio colombiano, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del citado 'Calarcá', de nombre real Alexander Díaz Mendoza, anunciaran sus respectivas treguas, si bien este último de manera indefinida.

La del ELN estará en vigor entre el 24 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026 con motivo de "estas temporadas navideñas y fin de año", mientras que las de Calarcá, con las que el Gobierno mantiene un principio de negociación, han anunciado un cese indefinido que afirma ya vienen cumpliendo.

No obstante, han matizado también que se reservan su derecho a la defensa. Por su parte, el Gobierno colombiano ha reiterado que continuarán como hasta ahora las operaciones contra estos y otros grupos armados.