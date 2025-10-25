Marco Rubio descarta aranceles contra Colombia tras imponer sanciones contra el presidente Petro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado la imposición de aranceles a Colombia, pero ha defendido las sanciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su entorno, asegurando que el problema es con él y no con el pueblo colombiano.

"La política de Colombia no se refleja en el actual presidente. Nuestro problema con él, además de su comportamiento errático y contraproducente, es que, de hecho, no está cooperando con (nuestra) lucha antidrogas, y consideramos que es mejor abordarlo a nivel individual", ha indicado Rubio en rueda de prensa.

Gustavo Petro y personas cercanas a él fueron incluidas este viernes en la 'lista negra' de antinarcóticos por el Gobierno estadounidense, medida por la que quedan bloqueados todos los bienes de los que dispongan en Estados Unidos y no podrán realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Estado no ha contemplado la opción de que estas restricciones contra Petro acaben escalando a un conflicto arancelario, aunque ha asegurado que es el presidente, Donald Trump, el encargado de tomar estas decisiones, quien ya amenazó hace unos días con esta posibilidad.

Para Rubio el pueblo colombiano no debe sufrir las consecuencias de las acciones de su presidente y, además, ha resaltado que en el país latinoamericano Estados Unidos tiene algunos de sus "socios más fuertes". En este sentido, ha considerado que la "política de Colombia no se refleja en el actual presidente".

El político norteamericano ha recordado la visita de Petro a Nueva York este año con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando el mandatario colombiano se unió a varios manifestantes que protestaban en las calles y con un megáfono alentó a las fuerzas militares estadounidense a que no obedecieran órdenes, acción por la que las autoridades estadounidenses le retiraron el visado.

"Pero separamos eso de nuestras excelentes relaciones con (el pueblo de Colombia) y Petro, quien irá y vendrá como presidente", ha declarado Rubio que ha destacado la solidez de las instituciones colombianas, en concreto el Ejército.

En los primeros meses del año 2026, Colombia se encamina hacia unas elecciones presidenciales en las que dictaminarán el sustituto del actual mandatario. Marco Rubio ha expresado que no le preocupa que este episodio de tensiones pueda ser beneficioso para Petro en términos electorales.

"Esto no es un conflicto entre Estados Unidos y Colombia. Es nuestra reacción a las acciones de un líder extranjero que se ha convertido en hostil", ha ratificado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyo en la lista de sanciones a Petro; a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Igualmente, el Departamento de Estado estadounidense oficializó la retirada de la certificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, alegando que esta decisión es un "reflejo" de los "fracasos e incompetencia" de Petro.