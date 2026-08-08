EEUU prevé un paquete de seguridad de mil millones para Colombia tras la llegada de De la Espriella al poder

Acto de investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos prevé destinar mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) a un paquete de asistencia en materia de seguridad para el recientemente constituido Gobierno de Colombia, presidido por Abelardo de la Espriella, según ha anunciado este viernes el Departamento de Estado coincidiendo con la toma de posesión del nuevo mandatario.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado la incitativa como uno de los pilares principales de la nueva etapa en las relaciones bilaterales, con especial atención a la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de las fuerzas colombianas.

"Como piedra angular de esta renovada colaboración, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene previsto anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de seguridad para apoyar a la Administración del presidente De La Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes", ha señalado el Departamento de Estado en una hoja informativa difundida este viernes.

La Administración estadounidense ha destacado además que una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, ha acudido a la ceremonia de investidura de De la Espriella, en un gesto que, según Washington, refleja su intención de reforzar tanto su cooperación económica como la relación en materia de seguridad con el nuevo Ejecutivo colombiano.

El Gobierno de Trump ha presentado esta nueva etapa como una oportunidad para profundizar en una relación bilateral con más de dos siglos de historia y ha expresado su disposición a trabajar con Bogotá para impulsar objetivos compartidos en materia de seguridad y prosperidad económica.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Entre las prioridades anunciadas por Washington figura el refuerzo de la cooperación contra las organizaciones terroristas extranjeras y las redes criminales transnacionales. Para ello, Estados Unidos plantea facilitar tecnología, mejorar la eficiencia del gasto colombiano en defensa y aumentar la coordinación operativa entre ambos Ejércitos.

El plan contempla asimismo medidas dirigidas contra las infraestructuras financieras de estas organizaciones, incluidas la congelación de activos y la persecución judicial de quienes contribuyan a su financiación.

La erradicación de los cultivos de coca y las operaciones para interceptar cargamentos de cocaína constituyen otro de los ejes de la estrategia, junto con una mayor coordinación en materia de control fronterizo para combatir la inmigración irregular.

Washington pretende también colaborar con las autoridades colombianas para recuperar la presencia del Estado en zonas que anteriormente se encontraban bajo control de grupos armados. A este fin, el programa incluiría actuaciones de desminado, además de proyectos conjuntos en materia de seguridad, justicia y desarrollo económico.

La protección de los menores frente al reclutamiento y la explotación por parte de grupos armados figura igualmente entre los objetivos señalados por la Administración estadounidense.

En este contexto, el Departamento de Estado ha celebrado la incorporación de Colombia al denominado "Escudo de las Américas", una iniciativa impulsada por Trump y centrada en la cooperación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales.

COOPERACIÓN ECONÓMICA

Junto a la agenda de seguridad, Washington pretende ampliar los vínculos comerciales y favorecer la llegada de capital estadounidense a Colombia. Para ello, ambos países prevén poner en marcha un diálogo bilateral sobre prosperidad económica orientado, entre otros objetivos, a abordar la estabilidad económica colombiana y reforzar las infraestructuras energéticas.

La iniciativa contempla explorar oportunidades de inversión en minerales críticos y facilitar nuevas operaciones para empresas estadounidenses.

En esta línea, Estados Unidos plantea apoyar a pequeñas y medianas empresas colombianas de los sectores agroindustrial, manufacturero y tecnológico mediante su conexión con compradores estadounidenses y con cadenas de suministro vinculadas a las de Estados Unidos, en las que pretende introducir a Colombia como un socio relevante para diversificar dichas cadenas de suministro mediante el denominado 'nearshoring'.

La cooperación bilateral se extendería además al ámbito de la energía nuclear civil, con el objetivo de establecer una relación de largo plazo entre Colombia y la industria estadounidense en aplicaciones nucleares con fines pacíficos.

NUEVA ETAPA EN LAS RELACIONES BILATERALES

La llegada de De la Espriella al Palacio de Nariño abre una nueva etapa después de los desencuentros mantenidos durante los últimos años entre Trump y el anterior presidente colombiano, Gustavo Petro.

Trump respaldó públicamente a De la Espriella durante la campaña electoral, mientras que Petro, antiguo guerrillero y primer presidente de izquierdas de Colombia, mantuvo varios enfrentamientos públicos con la Administración estadounidense por cuestiones relacionadas con la política exterior, la inmigración y la lucha contra el narcotráfico.

Las relaciones entre ambos gobiernos se vieron especialmente tensionadas por las críticas de Petro a la política estadounidense respecto a Gaza y a las operaciones militares de Washington contra embarcaciones en aguas del Caribe. El expresidente colombiano llegó a acusar a Trump de ser "cómplice de genocidio" por la ofensiva israelí sobre Gaza y reclamó "procedimientos penales" por los ataques estadounidenses contra barcos en la región.

Trump, por su parte, ha defendido sus actuaciones como parte de una estrategia destinada a combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal. Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han cuestionado algunas de estas operaciones y han advertido de sus posibles implicaciones legales.

Con el nuevo Gobierno colombiano, Washington busca ahora dejar atrás esa etapa de tensión y reforzar la cooperación bilateral mediante una agenda que combina seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, inversión e infraestructuras.