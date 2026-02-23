El ELN anuncia un alto el fuego para las legislativas y las primarias presidenciales del 8 de marzo en Colombia

Archivo - El comandante de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'. - YOUTUBE - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las primarias presidenciales de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo pues considera "muy importante que el pueblo vote libremente".

"Durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad", ha señalado el grupo armado en un comunicado.

"Para el ELN es muy importante que el pueblo vote libremente por quien considere, o se abstenga si lo cree pertinente", ha incidido la guerrilla, que se desmarca de las "malas prácticas" de quienes quieren responsabilizar al grupo de "afectar el libre ejercicio del voto en el país".

"El ELN no es una organización electoral, no participa con candidatos, ni financia campaña alguna como sí lo hace el narcotráfico por medio de decenas de clanes políticos", ha acusado el grupo armado, si bien ha afeado a quienes han gobernado Colombia de no haber escuchado "la voz de las mayorías".

En ese sentido, el ELN ha vuelto a poner sobre la mesa su propuesta para un "acuerdo nacional" y se abre a negociarlo tanto con el Congreso que surgirá de las legislativas de marzo como con el presidente que salga de las elecciones del 31 de mayo. "Colombia requiere construir soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social, para bien de las mayorías, ha incidido.

El próximo 8 de marzo, los colombianos eligen la conformación de ambas cámaras del Congreso. En paralelo, varias coaliciones eligen a sus candidatos para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.