El ELN critica la suspensión del diálogo de paz y Petro exige "enterrar" la violencia para retomar las negociaciones

Petro insta a la guerrilla a "enterrar" la violencia para retomar las negociaciones de paz



MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder principal del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Eliécer Chamorro Acosta, alias 'Antonio García', ha reprochado al Gobierno de Colombia haber suspendido en las últimas horas los diálogos de paz y apunta que podían haber continuado en medio de los enfrentamientos como ya ocurrió en otros momentos.

"Aún en medio de las operaciones militares pueden continuar los procesos de paz, eso han hecho en varios momentos diferentes gobiernos, ahora no puede ser la excepción", ha valorado 'Antonio García' en respuesta a la decisión de Petro tras el último atentado de la guerrilla en Arauca que dejó dos militares muertos.

Asimismo, el comandante guerrillero ha recordado que durante el proceso de negociación con el Gobierno, el ELN ha sido objetivo de varias operaciones de las fuerzas de seguridad colombianas y "nunca" han dado por roto el proceso de paz.

"Quien rompe es el presidente Petro con sus declaraciones", ha escrito en su cuenta de la red social X, en la que ha acusado al mandatario colombiano y a su Gobierno de haber propiciado esta situación con sus "incumplimientos" de los acuerdos, mientras que el ELN buscó lograr otra prórroga del alto el fuego.

"El alto el fuego no pudo prorrogarse y en el contexto de buscar soluciones, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares ordenaron reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN", ha dicho.

Desde agosto no rige el alto el fuego y desde hace varios meses más el proceso de negociación ha estado paralizado, después de que el ELN se resistiera a seguir dialogando hasta que el Gobierno no les retirase de su lista de grupos armados.

En las últimas horas, la delegación del Gobierno de Colombia que se encarga de negociar con la guerrilla parece haber rebajado la intensidad de las palabras del presidente Petro sobre que el diálogo quedaba "prácticamente" roto al matizar que ha quedado suspendido de manera indefinida.

En caso de que se confirme la ruptura definitiva de las conversaciones, sería la segunda vez que esto ocurre con el ELN después de que cometieran un atentado. En enero de 2019, un ataque contra una escuela militar empujó al entonces presidente Iván Duque a cancelar una negociación que comenzó en agosto de 2018 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, quien venía de pactar con éxito con las FARC.

PETRO: "LA PAZ ES PARA GRITARLA Y LA VIOLENCIA PARA ENTERRARLA"

Más tarde, el presidente Petro ha salido al paso de estas críticas para afirmar que cuando verdaderamente se rompe el diálogo de paz es cuando "se rompe la vida de los jóvenes y se hace sufrir a las familias pobres", por lo que ha animado a la guerrilla del ELN a abandonar violencia y no llevar a cabo nuevos ataques.

"Si el ELN no quiere romper el proceso de diálogo no se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla. No es a los jóvenes a quienes se entierra, es a la violencia a quien se entierra", ha señalado el mandatario en su perfil oficial de la red social X.

Finalmente, Petro ha señalado que está dispuesto a entregar a la guerrilla en su oficina la sotana del sacerdote Camilo Torres Restrepo --conocido como 'el cura guerrillero' y fallecido en 1966 cuando formaba parte del ELN-- "si están dispuestos a hacer de la vida de esta persona su bandera en el amor eficaz".