El ELN pide perdón por un "desafortunado incidente" tras los disparos a la caravana del gobernador de Arauca (Colombia)

Archivo - Miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia en una imagen de archivo - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha pedido este martes disculpas por los disparos lanzados en la víspera por varios de sus efectivos contra la caravana del gobernador de Arauca, en el noroeste de Colombia, en lo que ha defendido como un "reconocimiento autocrítico" pese a que ha aducido que el equipo del político "no acató la orden" ante un registro mientras circulaba por carretera.

"Nuestras unidades hicieron el paro correspondiente, sin embargo, al no ser acatada la orden, procedieron con ligereza y precipitud a disparar contra la camioneta del gobernador (del Departamento de Arauca, Renson Martínez). Reconocemos pública y autocríticamente nuestro error. Sabemos que podría haber tenido un desenlace fatal", ha declarado el comandante en jefe del ELN, Emanuel Vázquez Castaño, en un vídeo difundido en redes sociales, antes de lamentar "profundamente" lo que ha calificado de "desafortunado incidente" y ofrecer "disculpas" por ello.

El dirigente paramilitar ha recalcado en varias ocasiones que se trata de un "reconocimiento autocrítico" sobre un hecho que tuvo lugar el lunes y que lo ha presentado en el marco de "un ejercicio de registro y control territorial" en la carretera entre los municipios de Fortul y Tamen, del mencionado Departamento.

Además, ha prometido realizar "las indagaciones pertinentes" en el seno del grupo armado para esclarecer lo ocurrido, si bien ha precisado que "nos guiaremos por nuestros estatutos y normatividad propia", antes de recomendar a la población que atienda las señales en sus puestos de control.

El gobernador de Arauca ha asegurado que el hecho de que sobreviviera a los disparos fue un "milagro". En una entrevista concedida a Caracol Radio, ha estimado en ocho los hombres "fuertemente armados" implicados en el ataque.

"De manera inmediata dispararon indiscriminadamente contra el vehículo principal en el cual me desplazaba con mi jefe de seguridad", ha relatado, antes de lamentar que, debido a "estos retenes ilegales de parte de los grupos armados, principalmente el ELN, tenemos el secuestro de nuestros funcionarios de la Fiscalía, de la Policía, de los soldados".