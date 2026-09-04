De la Espriella anuncia la captura de dos presuntos cabecillas del Tren de Aragua en Manizales (oeste de Colombia)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía en Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado la captura de alias 'El Coti' y alias 'El Patón', dos supuestos "importantes" cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua en la localidad de Manizales, en el oeste del país.

"Ha caído Richard José Espinal Quintero, alias 'El Coti', cuarto cabecilla del Tren de Aragua, enlace del narcotráfico en la Costa Caribe y el Eje Cafetero e incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos", ha precisado el dirigente en un mensaje en redes.

Este, ha agregado el mandatario, era prófugo desde 2023 con notificación roja de la Interpol y "mantenía alianzas criminales" para el "tráfico de cocaína y material prófugo".

Asimismo, De la Espriella ha informado de la captura de Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias 'El Patón', a quien se ha referido como "cabecilla del tráfico de armas del Tren de Aragua en Colombia, coordinador de la logística para el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa".

Bautizada como Operación 'Titán', la misma ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, a través de la Dirección de Inteligencia Policial, y por el grupo GAULA-Élite, de las Fuerzas Militares.

"El Tren de Aragua no va a convertir a Colombia en plataforma para su expansión criminal. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus rutas, sus finanzas y sus alianzas. Aquí no tendrán santuario", ha espetado el presidente colombiano.

Este anuncio llega apenas unos días después de que el mismo líder latinoamericano anunciara la detención, en Bogotá, del líder del Tren de Aragua en Perú, Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Nairobi' o alias 'Páez'.

Cabe recordar que el Tren de Aragua ha sido declarado como organización terrorista por países como Estados Unidos, Perú, Argentina y Ecuador.