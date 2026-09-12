De la Espriella cumple su promesa y renuncia a su primer sueldo en favor de dos geriátricos afectados por el terremoto

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes que renunciará a su sueldo para donarlo mensualmente a causas sociales, destinando su primer salario a la recuperación de dos centros geriátricos afectados por el reciente terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento de Quindío, en el oeste del país.

"Esta fue una promesa sagrada que hice en campaña y la voy a cumplir: no me quedaré con mi sueldo presidencial. Cada mes iré a una región de Colombia para entregarlo personalmente a una causa social o benéfica que transforme vidas", ha confirmado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

El mandatario ha llevado a cabo su "promesa sagrada" en los hogares geriátricos de Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús durante una visita por los territorios afectados. Según lo publicado en sus redes sociales, solamente uno de los hogares ha recibido cerca de 16.000.000 pesos colombianos (casi 5.000 euros).

En la visita, De la Espriella ha enfatizado que la población mayor requiere una atención prioritaria por parte del Estado. Según el presidente, las personas mayores han "entregado sus mejores años a Colombia" y, por tanto, su Gobierno "les responderá con gratitud, dignidad y hechos".

"En un acto de gratitud y amor por quienes ayudaron a construir los cimientos de esta patria, doné la totalidad de mi primera asignación básica como Presidente, distribuyéndola entre estos hogares para apoyar a nuestros abuelitos y poner en marcha obras prioritarias que necesitan con urgencia", ha matizado.

El plan expuesto por la Presidencia contempla desplazamientos mensuales a diversas localizaciones para entregar de manera personal los recursos, aunque no se ha precisado el cronograma de los recorridos ni los criterios de selección para los proyectos, aunque todo apunta a que será una decisión personal del mandatario.

Durante la campaña electoral, De la Espriella sostuvo que "no aceptaría el sueldo", agregando que la cantidad --cifrada en 52.000.000 de pesos colombianos (unos 14.500 euros)-- se destinaría a organizaciones benéficas.