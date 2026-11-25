Agentes de policía en un supermercado donde se produjo un secuestro en la ciudad de Cartagena, Colombia. - Li Zijian / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha lanzado un ultimátum a los hombres armados que mantienen secuestradas a una veintena de personas en un supermercado de la cadena Éxito en la ciudad colombiana de Cartagena tras un intento frustrado de robo a un vehículo blindado, fijando como plazo límite las 00.30 horas (hora local) de este miércoles para que liberen a los cautivos y se entreguen antes de ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad, según ha informado el diario colombiano 'El Tiempo'.

El jefe de Estado se ha desplazado hasta Cartagena para ponerse personalmente al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) junto al ministro de Defensa, el general Jorge Mora, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay Paz, y la cúpula de la Policía Nacional --encabezada por su director general, el mayor general Jesús Alejandro Barrera, y el subdirector, el mayor general Norberto Mujica--, según han confirmado fuentes oficiales.

"Desde el Puesto de Mando Unificado, bajo el liderazgo del presidente, lideran y supervisan la atención de la situación de rehenes en Cartagena, con todas las capacidades de la Fuerza Pública y las autoridades desplegadas y articuladas para responder de manera inmediata", ha señalado el Ministerio de Defensa en una publicación en redes en la que subraya que cada acción está orientada a "proteger la vida de quienes permanecen secuestrados".

De acuerdo con la información ofrecida por el mandatario, la crisis comenzó hacia las 08.00 horas (hora local) del martes, cuando los asaltantes irrumpieron en el establecimiento situado en el Centro Comercial Paseo de la Castellana tras verse frustrado el asalto a un camión de transporte de valores, reteniendo inicialmente a una treintena de personas, de las cuales unas diez ya han sido puestas en libertad.

El Comando GAULA Militar y unidades especializadas de la Policía y el Ejército mantienen acordonado todo el perímetro de la avenida Pedro de Heredia en medio de escenas de angustia entre los familiares de los rehenes concentrados en las inmediaciones, mientras los equipos antidisturbios y un helicóptero policial han tenido que intervenir alrededor de la medianoche para impedir que grupos de curiosos traspasaran el cerco de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Cartagena ha hecho un llamamiento a la prudencia y a evitar "conjeturas y conclusiones apresuradas" ante la delicadeza del operativo, mientras que el presidente del Senado colombiano, Honorio Henríquez, ha expresado su solidaridad con las víctimas y ha respaldado la actuación de la Fuerza Pública para lograr el regreso "sano y salvo" de todos los retenidos.