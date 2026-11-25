Archivo - Foto de grupo celebrada en el marco de la XVIII Cumbre del BRICS en Nueva Delhi, India. - -/Government of India/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha anunciado que paraliza cualquier gestión encaminada a formalizar el ingreso y la adhesión del país tanto al grupo de economías emergentes BRICS --conformado en 2010 por Brasil, Rusia, India, China-- como al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), revirtiendo así la hoja de ruta impulsada hace un año por la anterior Administración de Gustavo Petro.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores colombiano, el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella ha confirmado que "no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral".

No obstante, la Cancillería ha asegurado que Colombia "seguirá trabajando con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica" que permitan financiar las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 'Colombia Patria Milagro', reiterando su compromiso con el multilateralismo y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

La decisión supone un giro respecto a la política exterior del anterior Ejecutivo colombiano, que precisamente el 25 de noviembre de 2025 radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para aprobar el acuerdo de adhesión de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo tras las gestiones realizadas meses antes por el entonces presidente Gustavo Petro durante una visita oficial a Shanghái, donde se reunió con la presidenta del organismo, Dilma Rousseff.