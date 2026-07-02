De la Espriella fija la lucha contra la corrupción y el rediseño del Estado como guías para el nuevo Gobierno colombiano

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha definido los cuatro objetivos que guiarán el proceso de empalme de su Gobierno, situándose entre ellos la lucha contra la corrupción, el "rediseño del Estado al servicio de los colombianos" o la "reconstrucción" de las "narrativas de la patria".

Lo ha hecho en un comunicado difundido por su movimiento, Defensores de la Patria, en el cual ha identificado como el "más urgente" de los cuatro ejes el "atacar" los "focos" de corrupción, algo que, ha aseverado, no va a "aceptar" dentro de su Gobierno.

"Seré el primero en defender los recursos públicos y cualquiera que esté involucrado en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley. Aquí nadie tiene corona", ha advertido el mandatario, en cuyo comunicado se precisa que el empalme "tiene la misión de identificar y denunciar sin miedo, sin ambages y con determinación todos los focos de corrupción del gobierno saliente".

El segundo objetivo será la "reconstrucción de las narrativas y las agendas de la patria", algo que De la Espriella ha definido como una "revolución política" y una "contrarrevolución cultural" en pro de, ha indicado el movimiento, "restablecer el orden de las cosas y recuperar el relato que la izquierda radical ha subvertido".

Como tercer punto, el ultraderechista ha fijado la "estabilización de la función pública", la cual, a su juicio, "hoy" está "en profunda crisis". Con ello, ha indicado Defensores de la Patria, se aspira a "garantizar" que el Estado "vuelva a funcionar con eficiencia y al servicio de los colombianos".

El cuarto objetivo tiene que ver con el "rediseño del Estado" colombiano, a fin de "transformarlo" en una estructura "funcional, ágil y efectiva en la solución de los problemas reales del pueblo", en la medida en que, ha sostenido, su Ejecutivo "no va a ser un Gobierno para unos pocos ni para los grupos de poder" sino "del pueblo y para el pueblo colombiano".

En la víspera, De la Espriella anunció como ministro de Hacienda a Miguel Gómez Martínez, economista que ocupó el cargo de embajador de Colombia en Francia durante el primer Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006).

"Gómez Martínez representa a los nunca, el que nunca se ha rendido ante la crisis, nunca se ha achicado ante los grandes retos y nunca ha dejado de decir la verdad", ha defendido el movimiento con relación al que también fuera congresista por el Partido de la U (Partido de la Unión por la Gente) y presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex).

La "misión" que De la Espriella ha asignado a Gómez Martínez tiene que ver con "recuperar la confianza institucional, defender el dinero de los colombianos trabajadores y ordenar las finanzas públicas con transparencia, disciplina y responsabilidad".

"El mandatario cumple con su gabinete y trae a su Gobierno a los mejores, por eso en la Patria Milagro no habrá más mentiras, más desorden, más derroche ni más mente pequeña. Colombia entra en una nueva era de confianza, prosperidad y respeto por cada peso de los ciudadanos", zanjó el movimiento Defensores de la Patria en un comunicado con relación al anuncio del nuevo ministro.

Según ha confirmado el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, quien es delegatario en funciones presidenciales y coordinador del empalme, el Ejecutivo saliente está comprometido a garantizar una transición "ordenada, transparente y respetuosa".

He recibido la comunicación mediante la cual el señor presidente de la República electo expresa su voluntad de iniciar el proceso de empalme entre el Gobierno nacional en ejercicio y el Gobierno que asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto", ha señalado esta misma semana Ávila en una misiva recogida en nota de prensa por la Presidencia colombiana.