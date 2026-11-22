Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella (archivo) - Andres Moreno / Xinhua News / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia han abatido a cinco integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la operación 'Neptuno', desarrollada en el municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, en una ofensiva que responde a la orden de mantener la presión militar contra el narcoterrorismo.

De acuerdo con el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, los fallecidos pertenecían a una estructura dirigida por alias 'Bertha', por quien se ofrece una recompensa de hasta 787 millones de pesos (cerca de 210.000 euros). El resultado de esta operación se traduce en la eliminación del 25% de los integrantes de este grupo, "golpeando de manera directa su componente armado y de seguridad", según el balance compartido por el mandatario en redes sociales.

Durante el operativo también han sido incautados seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos, entre otros.

A esta facción se le atribuyen 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y diez atentados. Asimismo, se le responsabiliza de la quema de seis tractocamiones en la carretera Loboguerrero-Buenaventura y de causar perjuicios a más de 300 familias de Dagua.

"MANTENER LA OFENSIVA Y RECUPERAR EL CONTROL"

De la Espriella ha subrayado que la operación se suma a la neutralización anterior de alias 'Marcos Pacífico', señalado como cabecilla militar del Frente de Guerra Suroccidental, y ha destacado que etas actuaciones buscan debilita la capacidad de mando y combate del ELN, frenar su expansión en el Valle del Cauca y el Pacífico y proteger el corredor Buenaventura-Cali.

"Mi orden es clara: mantener la ofensiva, recuperar el control territorial y acabar con las estructuras narcoterroristas que amenazan a nuestros campesinos, comerciantes y transportadores", ha sentenciado, al tiempo que ha advertido de que "no hay territorio vedado" para la Fuerza Pública colombiana.

En esta línea, ha asegurado también que la ofensiva estatal no tendrá interrupciones y ha resaltado que, con esta operación, se han alcanzado diez bombardeos estratégicos, a un ritmo de uno por semana.

Por último, el mandatario ha felicitado a los militares y policías implicados en el operativo y ha reiterado el compromiso de proteger a la población civil, instando al mismo tiempo a los integrantes de estas organizaciones a abandonar las armas y entregarse a las autoridades. "Solo les quedan dos caminos: someterse a la Justicia y salvar su vida o quedarse esperando los siguientes bombardeos que no van a parar", ha zanjado.