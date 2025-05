El exministro Murillo anuncia su candidatura a las presidenciales de Colombia: "No soy el candidato de ningún político"

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores de Colombia Luis Gilberto Murillo, que renunció al cargo a finales de enero, ha confirmado este jueves su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y se ha distanciado del presidente, Gustavo Petro. "No soy el candidato de ningún político", ha subrayado.

"La división, la polarización ha frenado reformas, ha congelado sueños y ha multiplicado los vacíos. Por eso, hoy quiero ser claro con Colombia ante las últimas noticias surgidas: no soy el candidato de ningún político, pero soy consciente de que nuestro país necesita y merece un candidato de la gente, un candidato diferente", ha dicho en un vídeo publicado en redes sociales.

Murillo ha indicado que "ha llegado la hora de escribir una nueva página de la historia". "No creo en los muros, en grietas. Creo en los puentes. No creo en los caudillos, creo en los pueblos", ha subrayado, agregando que su camino es "independiente" y que no tiene ni "etiquetas ni herencias".

El político colombiano, de 58 años, ha hecho un repaso por sus hitos cuando estuvo al frente de Exteriores. "Cada gesto diplomático, cada negociación, cada alianza, cada apoyo a las inversiones y apertura del comercio tuvo un propósito clave: brindar oportunidades reales para nuestra gente, especialmente a los territorios y regiones olvidadas de Colombia", ha argüido.